Krąży plotka, że Disney zostanie sprzedany Apple'owi. To nadinterpretacja ostatnich działań Boba Igera

W sieci aż huczy od plotek, że szef Disneya, Bob Iger, powoli przymierza się do sprzedaży firmy Apple'owi - tego typu głosy pojawiają się także wśród naszych facebookowych komentatorów. Biorąc pod uwagę znaczenie takiej ewentualności dla całego świata popkultury, postanowiliśmy ją dziś wyjaśnić i, na ile tylko możemy, sprostować. Jest bowiem niezwykle mało prawdopodobne, aby Apple w najbliższej przyszłości faktycznie przejął Disneya.

Kilka dni temu Iger udzielił obszernego wywiadu dla stacji CNBC, mówiąc w nim nie tylko o możliwym ograniczeniu w liczbie kolejnych odsłon ekranowych uniwersów Marvela i Star Wars, ale także o finansowych wyzwaniach, z jakimi mierzy się obecnie kierowana przez niego firma. Wiemy, że wdraża ona strategię reorganizacji wydatków, szukając oszczędności w wysokości aż 5,5 mld USD - 3 mld z tej kwoty ma dotyczyć samych produkowanych przez Disneya treści.

W rzeczonym wywiadzie Iger nie wykluczył, że przedsiębiorstwo będzie sprzedawać licencje na swoje filmy i seriale innym niż tracąca w ostatnim kwartale aż 4 mln klientów w skali globalnej Disney+ platformom streamingowym. Co więcej, szef Iger nadmienił, że jego firma może szukać strategicznego partnera dla stacji ESPN czy zastanawia się nad sprzedażą bądź restrukturyzacją swoich własności telewizyjnych i streamingowych w Indiach. Do tego wszystkiego dochodzą prawne zobowiązanie do wykupienia udziałów Comcastu w Hulu, jak również gigantyczne i wciąż niespłacone długi przejętego przez Disneya w 2019 roku Foxa.

Raportując o całej sytuacji dziennikarze prestiżowego Bloomberga, Thomas Buckley i Lucas Shaw, pozwolili sobie na krótki komentarz, który wydaje się prawdziwym źródłem pogłosek o przejęciu przez Apple'a kierowanej przez Igera firmy:

Od dawna krążyły plotki, że Iger sprzeda całego Disneya Apple'owi. Wciąż trudno sobie wyobrazić, że Iger miałby sprzedać firmę komukolwiek. Zawsze był przecież tym, który buduje, a nie tym, który sprzedaje. Tym razem jednak Bob Budowniczy robi o wiele więcej cięć.

Te słowa wywołały w sieci lawinę komentarzy. To właśnie do nich w swoim wpisie na Twitterze odniosła się Grace Randolph - ta sama, której James Gunn i kilku innych twórców zarzucało zmyślanie informacji o produkcjach Marvela i DC:

To plotka, o której ja też słyszałam... To nie wydarzy się jutro, ale teraz funkcjonuje już w sferze prawdopodobieństwa...

O plotkach o sprzedaży Disneya donosiły później hiszpańska Marca czy serwisy popkulturowe jak Screen Geek czy Fandom Wire; w przypadku ostatniego z tych portali pojawiło się nawet tajemnicze źródło, które później zostało z opublikowanego wcześniej tekstu usunięte.

Miejcie powyższe informacje na uwadze, gdy po raz kolejny natraficie w sieci na doniesienia o sprzedaży Disneya.

