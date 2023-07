Barbie i Oppenheimer - ostateczne prognozy box office. Barbenheimer idzie na odsiecz całemu Hollywood

Warner Bros./Universal

Barbie i Oppenheimer chcą wnieść w ponure lato w Hollywood nieco kolorów. W sieci właśnie pojawiły się ostateczne prognozy box office jeśli chodzi o weekend otwarcia obu filmów. Według ostrożnych szacunków Barbenheimer przyniesie w tym okresie w skali globalnej ponad 260 mln USD wpływów łącznie. Nie jest to kwota rzucająca na kolana, jednak analitycy mają naprawdę duży problem z przewidywaniem, gdzie znajduje się górny pułap przychodów dla obu produkcji.

Lepiej powinna poradzić sobie Barbie. Historia z Margot Robbie w tytułowej roli ma zebrać na rynku północnoamerykańskim od 90 mln do 125 mln USD w trakcie weekendu otwarcia; serwis Deadline określa rozrzut tych kwot jako "szalony". Jakby tego było mało, studio Warner Bros. w swoim stylu zakłada, że przychody będą znacznie mniejsze i przekroczą zaledwie 75 mln USD. Są też jednak analitycy prognozujący w tej materii imponujące 145 mln USD.

Do wyniku z USA i Kanady Barbie ma dołożyć 60-65 mln USD z 69 innych rynków (w tym Polski), co łącznie da kwotę ok. 165 mln USD w skali całego świata. Podkreśla się, że film Grety Gerwig będzie wyświetlany w 4200 amerykańskich kinach, ma znakomicie przeprowadzoną - zwłaszcza w mediach społecznościowych - kampanię promocyjną, wejdzie na ekrany z kategorią PG-13, trwa "znośne" dla odbiorców 2 godziny, a 500 jego pokazów przedpremierowych odbędzie się w ramach eventów określanych jako "Barbie Blowout Parties". Jak na boxoffice'owe wpływy produkcji zadziała internetowy fenomen Barbenheimera? Tego nie wie w tej chwili nikt.

Analitycy nie mają jednak wątpliwości, że rzeczone zjawisko zwiększy przede wszystkim przychody Oppenheimera. W Stanach Zjednoczonych będzie on wyświetlany w 600 kinach mniej niż Barbie, trwa aż 3 godziny i debiutuje z kategorią R. Według prognoz film Christophera Nolana w czasie premierowego weekendu w kinach zbierze na rynku północnoamerykańskim 40-50 mln USD, dorzucając do tego rezultatu 45 mln USD z pozostałych państw; globalny start oszacowano więc na 100 mln USD.

Sieć AMC Theatres raportuje, że już 40 tysięcy osób zakupiło bilety na seanse Barbie i Oppenheimera w tym samym dniu - ta liczba ciągnie rośnie.

Koszt produkcji Barbie (bez uwzględniania budżetu kampanii marketingowej) wynosi 165 mln USD. W przypadku Oppenheimera jest to 100 mln USD.

Barbie i Oppenheimer zadebiutują w polskich kinach w najbliższy piątek, 21 lipca.