Barbie dostaje fantastyczne recenzje! Ocena jak marzenie; film zaskakuje swoją głębią

Warner Bros.

Barbie może stać się królową sezonu wakacyjnego w kinach. W sieci pojawiły się pierwsze recenzje filmu Grety Gerwig - ich autorzy w przytłaczającej większości wyrażają się o produkcji w samych superlatywach, nie mogąc się nachwalić zaskakującego, filozoficzno-egzystencjalnego przekazu opowieści. W chwili powstawania niniejszego tekstu obraz zebrał aż 88% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes; uwzględniono 83 teksty, a średnia ocen ukształtowała się na znakomitym poziomie 8,4/10. Z kolei wynik Metascore na portalu Metacritic to obecnie 81/100 (pod uwagę wzięto 47 recenzji).

Krytycy piszą choćby o "najbardziej wywrotowym blockbusterze XXI wieku", rozpływają się nad rolami Margot Robbie, Ryana Goslinga i pozostałych członków obsady czy akcentują jedyną w swoim rodzaju mieszankę komentarza społecznego i niezwykle inteligentnego i zarazem żartobliwego opisu rzeczywistości. Wydźwięk historii ma być feministyczny, jednak część recenzentów stwierdza wprost, że właśnie ten element "zaskoczy nawet największych malkontentów". Oto fragmenty niektórych opinii:

Empire

Greta Gerwig przedstawia zupełnie nowy rodzaj ambitnego i jednocześnie niesamowicie zabawnego blockbustera, który może się pochwalić także dwoma znakomitymi występami będących w świetnej formie aktorów w rolach głównych. Życie po seansie Barbie już nigdy nie będzie takie samo.

Independent

To jeden z najbardziej pomysłowych, najstaranniej wykonanych i zarazem zaskakujących filmów mainstreamowych ostatnich lat. Daje prawdziwe świadectwo na to, co prawdziwego można znaleźć nawet w najgłębszych odmętach kapitalizmu.

Deadline

To zaskakujący, głęboki film, bardziej filozoficzny i egzystencjalny, niż mógłbyś się spodziewać, wybierając się na produkcję traktującą o lalkach.

RogerEbert.com

Ten film właściwie przypomina samą lalkę Barbie: zachwyca wyglądem, ale ma w głowie o wiele więcej, niż początkowo zakładałeś.

Entertainment Weekly

To podejście z troską do całej historii i dbałość reżyserki o szczegóły sprawiają, że Barbie zyskuje swój własny punkt widzenia, wznosząc się ponad cyniczne dzieła nastawione wyłącznie na wyciąganie pieniędzy z naszych portfeli.

Variety

Greta Gerwig nakręciła film familijny, o którym z pewnością marzyła jako mała dziewczynka, ukrywając później wiadomość do samej siebie wewnątrz pustej w środku lalki Barbie. To godne podziwu osiągnięcie.

USA Today

To naprawdę wnikliwa eksploracja człowieczeństwa, sensu życia i dysonansu poznawczego żyjącej w patriarchacie kobiety, a wszystko to podane z naprawdę wielkim sercem i w unikalnym stylu.

The Australian

Ten film jest całkowicie odjechany. I to może być właśnie to, czego wszyscy w chwili obecnej potrzebujemy.

Margot Robbie - ranking najlepszych ról wg naEKRANIE.pl

16. Charlotte w "Czas na miłość" (2013)

Zobacz także:

Barbie zadebiutuje w polskich kinach 21 lipca.