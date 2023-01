Disney - jak Bob Chapek zniszczył firmę od wewnątrz? Raport rzuca nowe światło na sprawę

fot. IMDB.com

21 listopada 2022 roku gruchnęła wiadomość, że Bob Chapek został zwolniony ze stanowiska dyrektora generalnego Disneya. Było to zaskakujące, ponieważ wcześniej przedłużono jego kontrakt do co najmniej 2025 roku. Jednak wiele osób odetchnęło z ulgą po tej wiadomości, gdyż Chapek przez trzy lata swojej kadencji poważnie nadszarpnął reputację spółki.

W rozmowie z The Hollywood Reporter czołowy dyrektor branży, którego tożsamości nie ujawniono, stwierdził wprost, że Chapek popsuł jeden z największych biznesów filmowych wszechczasów. Chodzi w tym wypadku o decyzje o przesunięciu premier animacji Pixara na platformy Disney+ takich jak Co w duszy gra czy Luca. To według źródła The Hollywood Reporter sprawiło, że animacje Disneya nie były już wyjątkowymi wydarzeniami.

fot. DISNEYLAND RESORT / CHRISTIAN THOMPSON

Disney - powrót Boba Igera

Przedstawiciel branżowy wyraził obawy, że działania Chapka mogą mieć dalekosiężne skutki, stwierdzając, że zaszkodził długoterminowemu rynkowi rodzinnemu. Na szczęście pierwszą decyzją Boba Igera, który wrócił na stanowisko dyrektora generalnego Disneya, była reorganizacja działu dystrybucji Disney Media & Entertainment Distribution, aby ponownie oddać więcej decyzji zespołom kreatywnym zamiast działom studia.