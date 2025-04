Iron Man i Spider-Man mają swoje popiersia. LEGO zaskoczyło nowymi zestawami

fot. LEGO

Mini popiersia LEGO to nowa seria, która będzie nawiązywać do znanych i uwielbianych postaci z uniwersum Marvela. Jako pierwsze do sprzedaży trafią dwie podobizny przypominające bohaterów MCU. Pierwsza z nich ma przedstawiać Tony'ego Starka w kultowej zbroi MK4 znanej z filmu Iron Man 3. Druga będzie inspirowana kostiumem Spider-Mana z Avengers: Wojny bez granic oraz Końca gry.

LEGO - popiersie Iron Mana

Popiersie ma dwie regulowane klapy z tyłu, dwa chowane działa na ramionach oraz obracającą się głowę. Zestaw składa się z 436 elementów i solidnej podstawki z logiem Marvela oraz odczepianą minifigurką Iron Mana.

Obecnie trwa przedsprzedaż produktu, który oficjalnie wejdzie do sprzedaży 1 czerwca.

LEGO - popiersie Spider-Mana

Popiersie przedstawia Spider-Mana ubranego w zbroję Iron Mana, wyposażoną w dwa ruchome mechaniczne ramiona. Podobnie jak w przypadku popiersia Starka, tutaj również można obracać głowę bohatera. Zestaw zawiera 379 elementów, w tym dwie wymienne podstawki - jedna z nich zawiera miejsce na odczepianą minifigurkę Iron Spider-Mana.

Obecnie trwa przedsprzedaż produktu, który oficjalnie wejdzie do sprzedaży 1 sierpnia.

