Echo - kiedy premiera na Disney+? Zła wiadomość dla fanów: są duże opóźnienia

Fot. Marvel

Echo to nowa produkcja MCU. Prace nad serialem rozpoczęły się w marcu 2021 roku, a produkcja miała zadebiutować latem 2023 roku. Data premiery została jednak przesunięta i wiemy już, na ile showrunner szacuje opóźnienie.

Lizzie Hill z portalu The Cosmic Circus wyraziła swoje obawy, dotyczące premiery Echo na Disney+ już w listopadzie 2022 roku. Chodziło o to, co słyszała na temat problemów z produkcją. Miesiąc później, w grudniu 2022 roku, showrunner Marion Dayre ogłosił, że debiut serialu rzeczywiście zostanie opóźniony.

Echo - kiedy premiera na Disney+?

Murphy's Multiverse, kolejny portal z doniesieniami z branży rozrywkowej, niedawno poinformował, że Echo ma pojawić się na Disney+ dopiero na początku 2024 roku. Za to Marion Dayre w podcaście The Writers Panel, który opublikowano w połowie grudnia 2022 roku, powiedział że serial zadebiutuje rok po premierze tej rozmowy. Co oznacza, że Murphy's Multiverse mogło mieć rację i data będzie bardzo bliska do początku 2024 roku.

Echo - nowa data może wpłynąć dobrze na oglądalność

Dlaczego przesunięcie daty premiery może okazać się dobrym posunięciem? W Echo pojawi się złoczyńca Kingpin i fani spodziewają się wielu odniesień do Daredevila. Jeśli premiery Echo i Daredevil: Born Again będzie dzielić jedynie kilka miesięcy, może to wpłynąć pozytywnie na oglądalność obu seriali, które prawdopodobnie będą ze sobą połączone.