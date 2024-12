Zwiastun Karate Kid: Legends! Efektowne walki i nowy klimat w serii

fot. materiały prasowe

Ruszyła promocja filmu Karate Kid: Legends, który łączy całą serię w jedno spójne uniwersum. Na ekranie spotykają się postać z oryginalnej franczyzy Karate Kid, w osobie Daniela LaRusso, oraz bohater filmu Karate Kid z 2010 roku – pan Han, grany przez Jackie Chana. Co więcej, wszystkie wydarzenia powiązane są z serialem Cobra Kai, a akcja filmu rozgrywa się po zakończeniu serialu, którego finał zostanie wyemitowany przed kinową premierą.

Karate Kid: Legends – zwiastun

Zobaczcie zapowiedź filmu! W roli głównej występuje Ben Wang, który na ekranie demonstruje swoje umiejętności w sztukach walki. Jego postać szkoli duet mistrzów: pan Han (Jackie Chan) oraz ikona serii, Daniel LaRusso (Ralph Macchio).

Zwiastun z polskim dubbingiem.

Wygląda na to, że postać Jackiego Chana gra Jarosław Boberek:

Karate Kid: Legends – fabuła

Po rodzinnej tragedii młody geniusz kung fu, Li Fong (Ben Wang), zostaje zabrany z domu w Pekinie i przeprowadza się z matką do Nowego Jorku. Li zmaga się z trudną przeszłością, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Często wpada w kłopoty i wdaje się w bójki.

Kiedy nowa przyjaciółka potrzebuje pomocy, Li postanawia wziąć udział w turnieju karate, lecz jego umiejętności okazują się niewystarczające. Pan Han (Jackie Chan) zwraca się wtedy o pomoc do Daniela LaRusso (Ralph Macchio), który uczy chłopca nowego stylu walki. Połączenie dwóch różnych filozofii ma pomóc Li w wygraniu turnieju i przezwyciężeniu własnych słabości.

Karate Kid: Legends – produkcja, obsada, premiera

Reżyserem filmu jest Jonathan Entwistle, twórca znanego serialu Netflixa The End of the F**ing World*. Scenariusz napisał Rob Lieber (Peter Rabbit), a producentką jest Karen Rosenfelt.

- Byłem wielkim fanem Cobra Kai od samego początku. To jeden z powodów, dla których ten projekt był dla mnie ekscytujący. Podoba mi się idea łączenia filmów i seriali w jedno wspólne uniwersum. Przeprowadziłem szczegółowe rozmowy z ekipą Cobra Kai, aby upewnić się, że to, co pokażemy w filmie, będzie zgodne z serialem – wyjaśnia reżyser.

Oprócz Jackie Chana, Ralpha Macchio i Bena Wanga w obsadzie znajdziemy również Ming-Na Wen, Joshuę Jacksona i Sadie Stanley.

Światowa premiera filmu Karate Kid: Legends została zaplanowana na 30 maja 2025 roku.