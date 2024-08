Disney poprosił o usunięcie jednego żartu z Deadpool & Wolverine. Co go zastąpiło?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel Studios

Gdy zapowiedziano kolejny film z Deadpoolem po przejęciu przez Disneya, wielu fanów martwiło się o to, że postać zostanie stonowana, a żarty nie będą już tak samo kontrowersyjne, jak dawniej. Tak się nie stało, a Deadpool & Wolverine okazało się równie wulgarne, co poprzednie produkcje z tej serii. Ryan Reynolds przy każdej okazji chwali sobie współpracę z Disneyem i Marvel Studios, którzy to byli wyrozumiali wobec jego oczekiwań i żartów. Mimo tego jeden z nich nie znalazł się w ostatecznej wersji filmu. Razem z reżyserem postanowił opowiedzieć tę historię.

Disney poprosił o usunięcie jednego żartu z Deadpool & Wolverine

Ryan Reynolds zaczął:

Dostaliśmy notkę na temat jednego z żartów. Zostało mi zasugerowane usunięcie go. Nie byłem nawet zobligowany, żeby faktycznie to zrobić. Cytując kogoś na wysokiej pozycji w Disneyu: "Jeśli to usuniesz, to będę kochać ten film. Jeśli tego nie usuniesz, to nadal będę go kochać i wspierać ciebie, ten film i całą ciężką pracę, która została w niego włożona." W pewnym momencie zastanawiasz się: "Czy chcę być aż tak pyszny? Czy mnie to obchodzi? Czy umrę na wzgórzu w walce o jeden dowcip? Słuchaj, odpowiedź była prosta. Oczywiście, że tak. Ale później trzeźwiejesz po paru tygodniach.

Shawn Levy kontynuował:

Wiele tygodni później. Mój kumpel, Ryan Reynolds, to uparty skurczybyk. Zajęło kilka tygodni, żeby grunt stał się podatny na zmianę.

Co go zastąpiło?

Chociaż obaj uniknęli powiedzenia o żarcie bezpośrednio, to zdradzili, że w filmie pojawił się zamiennik, który ich zdaniem był lepszy od oryginalnego pomysłu. Ryan Reynolds zdradził, że tekst, który zamienił jedyny żart, który Disney poprosił o usunięcie, to:

"Pinokio utknął mi w tyłku i kłamie jak opętany." To zastąpiło to, co było wcześniej. Nie spędza mi to snu z powiek.

Wytłumaczył też, że współpraca z Disneyem była tak owocna, a wszyscy na tyle pomocni, że warto o nią dbać. W pierwszej kolejności trzeba być dobrym partnerem.

