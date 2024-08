Deadpool & Wolverine przywrócił mu nadzieję. Prosi Boga o solowy film

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Channing Tatum od lat marzy o solowym filmie o Gambicie. I przez chwilę był bliski spełnienia tego marzenia, ponieważ 20th Century Fox dało zielone światło na nakręcenie produkcji. Po przejęciu studia przez Disneya, anulowano jednak projekt. Choć załamało to aktora, niedawno Ryan Reynolds osłodził mu tę stratę, dając szansę na wystąpienie w hicie Deadpool & Wolverine w roli Gambita. A to z kolei znów roznieciło płomień nadziei w sercu Tatuma.

Deadpool & Wolverine przywrócił mu nadzieję

Tatum na premierze Mrugnij dwa razy powiedział dziennikarzowi z Variety, że wciąż chciałby nakręcić solowy film o Gambicie:

Mam taką nadzieję. Oby Bóg wysłuchał moich próśb. Proszę, urzeczywistnij to marzenie.

Prace nad solowym filmie o Gambicie trwały około 4 lata. Tatum po przejęciu Foxa dał znać Marvelowi, że wciąż pragnie nakręcić produkcję. To jednak nic nie dało. Projekt anulowano w 2019 roku. Artysta był zraniony do tego stopnia, że nie był w stanie oglądać filmów Marvela. Teraz otwarcie dziękuje Ryanowi Reynoldsowi za to, że dzięki niemu to marzenie mimo wszystko mogło się ziścić. Napisał w mediach społecznościowych, że choć bał się, że "stracił Gambita na zawsze", to odtwórca Deadpoola "zawalczył" o nich obu.

Gambit - anulowany film o X-Menach. Co wiemy?

Ponoć Gambit, nad którym pracowano w okolicach 2010 roku, miał pokazać wypełniony mutantami Nowy Orlean, w którym ludzi obchodziło jedynie imprezowanie i seks. Sama postać potrafi naładować energią kinetyczną przedmioty, które w efekcie eksplodują przy uderzeniu. Jest także szybki, zwinny i wyszkolony w walce wręcz.

Niedawno w Sieci pojawiły się nawet scenorysy do filmu, które załączyliśmy poniżej. Opublikował je ilustrator Anthony Winn na platformie ArtStation.