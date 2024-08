Aktor nie chciał wziąć udziału w Deadpool & Wolverine. Internauci zarzucają mu wybujałe ego

Fot. Materiały prasowe

T.J. Miller w dwóch pierwszych częściach Deadpoola zagrał barmana Weasela. Aktor jednak nie powtórzył swojej roli w najnowszym sequelu, choć wróciło wielu innych bohaterów. Teraz na platformie TikTok wybił się jeden filmik, przypominający o komentarzach aktora jeszcze z czasów, gdy prace nad Deadpool & Wolverine wciąż trwały.

Dwa lata temu Miller stwierdził, że nie wziąłby udziału w filmie Deadpool & Wolverine, gdyby poprosili go o powrót.

Nie wziąłbym udziału w Deadpoola 3, gdyby przyszli do mnie i powiedzieli, że chcą mnie w filmie.

Autor viralowego wideo, użytkownik pod pseudonimem @filmitlee, oskarżył aktora o wybujałe ego przez jego rzekomy brak zainteresowania powrotem do roli Weasela. Zwrócił uwagę na fakt, że w filmie przywrócono wiele mało znaczących drugoplanowych postaci, ale tą graną przez niego nie, więc musi stać za tym jakiś powód.

Wielu fanów zgodziło się z nim i zaczęło także podawać dalej fragment rozmowy z Millerem. To z kolei sprawiło, że internauci zaczęli znów zastanawiać się, co mogło zajść między nim a twórcami Deadpoola, że nie poproszono go o powrót.

Viralowe wideo możecie zobaczyć poniżej:

