Disney mógł przejąć WarnerMedia. Crossover MCU i DC był realną opcją

Jeszcze nie milkną echa przejęcia wytwórni MGM przez Amazona, a The New York Times ujawniło, że w 2016 roku mogliśmy być świadkami sensacyjnej fuzji. Jak ujawnia raport w październiku 2016 roku, na krótko przed ogłoszeniem umowy fuzji Time Warner i AT&T, Bob Iger, ówczesny szef Disneya, zadzwonił do Jeffa Bewkesa, szefa Time Warner.

Iger był zainteresowany przejęciem koncernu, jednak Bewkes powiedział, że jest już za późno, ze względu na umowę z AT&T. Iger życzył mu wszystkiego najlepszego i odłożył słuchawkę. Następnie zadzwonił do szefa Foxa, Ruperta Mardocha i jak wiadomo, ta fuzja doszła do skutku.

Dzięki przejęciu Foxa w MCU będziemy mogli zobaczyć drużynę X-Men oraz Fantastyczną Czwórkę. Jednak gdyby Disney przejął Warnera bardzo prawdopodobny wydawałby się crossover bohaterów DC i Marvela. Chcielibyście zobaczyć na jednym ekranie Batmana i Iron Mana? Dajcie znać, co o tym sądzicie.