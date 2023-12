Diuna 3 już ma zielone światło na realizację!? Pojawia się nawet rok premiery

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Warner Bros.

Choć fani popkultury z wielką niecierpliwością czekają na premierę filmu Diuna 2, wygląda na to, że Diuna 3, mająca być adaptacją powieści Mesjasz Diuny autorstwa Franka Herberta, już oficjalnie powstaje. Jeden z najbardziej cenionych scooperów, Jeff Sneider, wyjawia, że studio Warner Bros. jest zachwycone pracą Denisa Villeneuve'a i dało zielone światło na stworzenie kolejnej odsłony ekranowej serii:

Słyszę pogłoski, że Warner Bros. jest tak optymistycznie nastawione do wizji Denisa Villeneuve'a w Diunie, że trzecia część już dostała zielone światło na realizację z myślą o premierze w 2027 roku. Studio postrzega drugą część jako pewnik sukcesu i już teraz prognozuje otwarcie na poziomie 100 mln USD. To może być optymistyczne podejście, ale biorąc pod uwagę sam zwiastun, to wszystko nie jest wykluczone.

Przypomnijmy, że na początku grudnia w rozmowie z dziennikarzami z Korei Południowej sam reżyser wyjawił, iż scenariusz do Diuny 3 "jest już prawie gotowy, ale nie jest ukończony". Twórca dodał, że choć dalsze prace "zajmą jeszcze trochę czasu", całym sercem "marzy" o możliwości nakręcenia kolejnego filmu osadzonego w tym uniwersum.

Diuna 2 wejdzie na ekrany polskich kin 1 marca 2024 roku.