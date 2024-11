New World: Aeternum wygląda oszałamiające. Teaser odcinka Secret Level

Fot. Materiały prasowe

New World to popularna gra z gatunku MMORPG, która w 2024 roku została przebudowana w New World: Aeternum. Wraz ze zmianą tytułu porzucono koncepcję MMO na rzecz sieciowej gry RPG akcji, bardziej nastawionej na rozgrywkę solową niż kooperację z innymi graczami. To właśnie w tym świecie fantasy rozgrywa się jeden z odcinków serialu Secret Level.

New World: Aeternum – zwiastun odcinka

Tak prezentuje się przepięknie animowany odcinek osadzony w świecie gry.

Secret Level to antologia, której każdy odcinek przedstawi historię inspirowaną inną popularną grą. Wśród nich znajdą się takie tytuły, jak Armored Core, Mega Man, Pac-Man, The Outer Worlds, Unreal Tournament czy Warhammer 40,000. Nie zabraknie też produkcji spod skrzydeł PlayStation Studios.

Tak prezentuje się lista gier, które zostały przeniesione na ekran w poszczególnych odcinkach:

Armored Core

Concord

Crossfire

Dungeons & Dragons

Exodus

Honor of Kings

Mega Man

New World: Aeternum

PAC-MAN

różne gry z PlayStation

Sifu

Spelunky

The Outer Worlds

Unreal Tournament

Warhammer 40,000

Premiera 10 grudnia tego roku na platformie Amazon Prime Video.

