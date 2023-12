Diuna 2 - epicki zwiastun! Atak czerwi w bitwie - ależ rozmach!

fot. materiały prasowe

Pełny zwiastun superprodukcji Diuna 2 ma wszystko to, na co czekali widzowie. Zgodnie z zapowiedziami twórcy to inny film, niż jedynka: pełny epickiego rozmachu, bitew, akcji i emocji. Widzimy wiele scen, które pokazują skalę, jaką reżyser Denis Villeneuve chciał tu osiągnąć. To też - zgodnie z jego zapowiedziami - historia miłosna Paula Atrydy i Chani, a zwiastun zapowiada to w sposób bardzo intrygujący. Zobaczcie i oceńcie sami.

Diuna 2 - pełny zwiastun

Diuna 2

Diuna 2 - o czym jest film?

Historia oparta jest na drugiej części książki Diuna Franka Herberta. Paul (Timothee Chalamet) zjednoczył się z Chani (Zendaya) i Fremenami. Teraz szuka zemsty na ludziach, którzy zniszczyli jego rodzinę.

Za kamerą powraca Denis Villeneuve, twórca pierwszej Diuny. Autorami scenariusza są Jon spaihts oraz sam Denis Villeneuve. Do obsady nowej odsłony dołączyli: Florence Pugh (jako księżniczka Irulana), Austin Butler (jako Feyd-Rautha Harkonnen), Christopher Walken (Imperator Shaddam IV) oraz Léa Seydoux (Lady Margot z Bene Gesserit).

Diuna 2 - premiera tylko w kinach na świecie i w Polsce odbędzie się 1 marca 2024 roku.