Diuna 3 będzie czymś kompletnie innym. Reżyser zapowiada film

Denis Villeneuve stworzył dwa filmy z serii Diuna i zgodnie z zapowiedzią planuje widowisko Diuna 3. Podczas rozmowy z Deadline został zapytany o to, kiedy ruszy na plan nowego filmu. Twierdzi, że prawdopodobnie będzie to dopiero 2026 rok, ale podkreślił, że te produkcje są bardzo czasochłonne, więc wolałby nie określać dokładnie, kiedy zacznie kręcić. Innymi słowy, wszystko może się zmienić i potrwać dłużej, niż obecnie sądzi.

Diuna 3 to film wojenny

Wcześniej Villeneuve mówił, że w centrum fabuły Diuny 3 będzie wojna. Jest to zaskoczenie dla osób czytających książkę Herberta, ponieważ ten wątek nie jest tam pierwszoplanowy. Reżyser dodał także:

– Tak jak Herbert zrobił to z książką Mesjasz Diuny, dobrym pomysłem będzie zrobić w filmie coś kompletnie innego. Historia rozgrywa się jakieś dwanaście lat po tym, jak widzieliśmy bohaterów na końcu Diuny 2. Ich życie i historia są tym razem inne. Zawsze powtarzam, że chociaż rozgrywa się to w tym samym świecie, to nadal nowy film i nowe okoliczności fabularne.

Villeneuve potwierdził, że są w trakcie pisania scenariusza. Ten proces ma potrwać długo, ponieważ tekst musi być dopracowany, podobnie jak w przypadku poprzednich części.

Potencjalna data premiery nie jest jeszcze znana.