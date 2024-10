Zwiastun science fiction The Electric State. Reżyserzy Avengers: Koniec gry, ogromne roboty i latające lodówki

Fot. Materiały prasowe

The Electric State to film science fiction oparty na książce pod tym samym tytułem autorstwa Simona Stålenhaga. Według niepotwierdzonych informacji budżet widowiska wynosi 300 mln dolarów. Nie wiadomo, dlaczego ten budżet jest aż tak wysoki, ponieważ pierwotnie informowano o kwocie maksymalnie 200 mln dolarów. Pierwszy zwiastun pokazuje, z czym mamy do czynienia i można ocenić, czy te koszty realizacji przełożyły się na ekranową jakość.

The Electric State - zwiastun

Tak prezentuje się widowisko osadzone w retrofuturystycznej wersji lat 90. Zwiastun potwierdził, że premiera odbędzie się 14 marca 2025 roku.

The Electric State - o czym jest film?

Millie Bobby Brown wciela się w Michelle, osieroconą nastolatkę próbującą poradzić sobie w społeczeństwie, gdzie czujące roboty wyglądające jak maskotki albo postaci z kreskówek, które niegdyś pokojowo nastawione, służyły ludziom, teraz żyją na wygnaniu po nieudanym powstaniu. Obraz świata, jaki ma Michelle, wywraca się do góry nogami pewnej nocy, gdy odwiedza ją Cosmo, słodki, tajemniczy robot najwyraźniej kontrolowany przez Christophera — genialnego młodszego brata Michelle, który — wbrew jej przekonaniom — jednak żyje. Dlatego Michelle, zdeterminowana, by odnaleźć Christophera, przemierza wraz z Cosmo amerykański południowy zachód i wkrótce, chcąc nie chcąc, łączy siły z Keatsem (w tej roli Chris Pratt), słabo zarabiającym przemytnikiem i jego dowcipnym robotem, Hermanem (którego w oryginalnej wersji dubbinguje Anthony Mackie). Gdy Keats i Michelle docierają do strefy dla wykluczonych, gdzie na pustyni za murem roboty żyją na własnych zasadach, poznają dziwaczną, barwną grupę robotycznych sprzymierzeńców — i zaczynają rozumieć, że siły stojące za zniknięciem Christophera są dużo bardziej złowieszcze, niż sądzili.

Joe i Anthony Russo wyreżyserowali film na podstawie scenariusza Christophera Markusa i Stephena McFeely'ego. Cała czwórka pracowała razem przy czterech widowiskach MCU: Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz, Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, Avengers: Wojna bez granic oraz Avengers: Koniec gry.

W obsadzie są Millie Bobby Brown Chris Pratt Ke Huy Quan Woody Harrelson Anthony Mackie Brian Cox Jenny Slate Giancarlo Esposito oraz Stanley Tucci.

