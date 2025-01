David Lynch pracował nad serialem dla Netflixa. „To byłby jego ostatni projekt”

fot. materiały prasowe stacji Showtime

Ted Sarandos, współdyrektor generalny Netflixa, opublikował na Instagramie post, mający na celu uhonorowanie Davida Lyncha. Reżyser zmarł 15 stycznia 2025 roku w wieku 78 lat. Okazuje się, że słynny filmowiec przed śmiercią pracował nad projektem dla serwisu streamingowego.

David Lynch pracował nad serialem dla Netflixa

We wpisie Teda Sarandosa pojawiła się informacja, że David Lynch był w trakcie tworzenia nowego projektu dla Netflixa, zanim zmarł. Współdyrektor generalny serwisu zdradził, że reżyser przyszedł do nich z pomysłem na limitowany serial, który od razu im się spodobał.

To była produkcja Davida Lyncha, tak bardzo wypełniona tajemnicą i ryzykiem, ale chcieliśmy wyruszyć w tą kreatywną podróż z tym geniuszem. Najpierw jednak pojawił się Covid, a potem problemy zdrowotne, co sprawiło, że projekt ostatecznie nigdy nie powstał. Jednak jasno daliśmy do zrozumienia, że jak tylko poczuje się na siłach, by go zrealizować, wszyscy jesteśmy za – wyjaśnił Sarandos na Instagramie.

Współdyrektor generalny Netflixa dodał:

David Lynch był bezkompromisowym geniuszem. Nie chciał, żebyś zrozumiał jego twórczość. Zdawał sobie sprawę z tego, że to niemożliwe i jest to częścią naszej wspólnej podróży. Jego spuścizna jest niezwykła, wizjonerska, odważna i pomysłowa. Będę zawsze się zastanawiał, co dla nas planował, a co byłoby jego ostatnim projektem.

Deadline poprosiło Netflixa o więcej detali na temat serialu limitowanego Lyncha, ale w chwili pisania artykułu serwis streamingowy im nie odpowiedział.

Co ciekawe, w kwietniu 2024 roku Lynch zdradził w rozmowie z Deadline, że Netflix zrezygnował z jego animowanego Snootworld, więc szukał innych inwestorów. To oczywiście nie oznacza, że nie pracował ze streamerem nad czymś innym. Za to sugeruje, że wciąż był aktywny pod koniec życia i planował kilka nowych projektów.

Jeśli jeszcze nie zapoznaliście się z twórczością Davida Lyncha, zapraszamy do poszukania inspiracji w poniższej galerii, a także podzielenia się w komentarzu waszym ulubionym filmem reżysera.