Nowy zwiastun serialu Diuna: Proroctwo. Jest data premiery!

Ekranowa Diuna przeżywa piękny okres. W tym roku w kinach sukcesy święciła druga część adaptacji Denisa Villeneuve'a, która zebrała przytłaczająco pozytywne recenzje od krytyków oraz publiczności, a także zarobiła wielkie pieniądze. Kolejna część jest już zapowiedziana i ma stanowić zwieńczenie trylogii opowiadającej o losach Paula Atrydy. To jednak nie wszystko, co uniwersum Diuny ma do zaoferowania. W serwisie Max w listopadzie 2024 roku pojawi się serial Diuna: Proroctwo, który jest prequelem do książek i filmów, a jego akcja dzieje się na tysiące lat przed znanymi z wielkiego ekranu wydarzeniami. Skupi się na tajemniczym zakonie Bene Gesserit.

W sieci zadebiutował właśnie nowy zwiastun serialu. Podczas panelu na New York Comic Con ogłoszono również datę premiery - 17 listopada na Maxie.

Diuna: Proroctwo - zwiastun

Diuna: Proroctwo – o czym jest?

Akcja rozgrywa się 10 000 lat przed wydarzeniami z Diuny. Serial opowiada o siostrach Valyi i Tuli Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości i zakładają legendarny zakon znany jako Bene Gesserit.

Showrunnerkami serialu są Alison Schapker, która napisała również scenariusze do odcinków, oraz Anna Foerster, która wyreżyserowała kilka epizodów. W serialu zagrali Emily Watson, Olivia Williams, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds, Chloe Lea, Travis Fimmel, Mark Strong, Jade Anouka, Chris Mason, Josh Heuston i Edward Davis.

Diuna: Proroctwo – premiera odbędzie się w listopadzie na platformie Max.