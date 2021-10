Dług honorowy: Chmielarz powróci z nową powieścią sensacyjną

Marginesy

W najbliższą środę fani Wojciecha Chmielarza otrzymają jego nową powieść. Będzie nosiła tytuł Dług honorowy. Poznamy w niej dalsze losy postaci, które autor wykreował w Prostej sprawie.

Dług honorowy, podobnie jak pierwszy tom, będzie utrzymany w konwencji powieści sensacyjnej. Jest to opowieść o czającym się w ludziach złu i o długach, które zawsze trzeba spłacać.

Powieści Wojciecha Chmielarza wydają Marginesy. Oto okładka i opis Długu honorowego:

Źródło: Marginesy

Wilki to niewielka wieś zagubiona gdzieś nad jeziorem w województwie lubuskim. Miejscową społecznością wstrząsnęła tragedia, kiedy zamordowano tam młodą dziewczynę, której zmasakrowane, na wpół zwęglone ciało odnaleziono na dryfującej po jeziorze łodzi. Policja szybko typuje podejrzanego – mieszkającego niedaleko miejsca zbrodni właściciela łajby, Traszkę, znanego ze skłonności do agresji odludka. Są jednak osoby, które nie wierzą w jego winę.

Bezimienny bohater, znany z Prostej sprawy, pojawia się w Wilkach, nadszedł bowiem czas, by spłacił u Czarnego zaciągnięty dług: ma pomóc w wytropieniu prawdziwego mordercy. Czarny jest przekonany o niewinności Traszki.

Szybko wychodzi też na jaw, że zabójstwo Oli to tylko jedna z wielu tajemnic, od lat toczących niepozorną wieś jak choroba, i dalsze grzebanie w przeszłości może być śmiertelne niebezpieczne.

Dotarcie do prawdy będzie wymagało zmierzenia się z wciąż wiszącym nad okolicą widmem dawnych zbrodni, które miały nigdy nie wyjść na jaw, głęboko zakorzenionymi uprzedzeniami, grupą holenderskich dilerów i wyjątkowo przedsiębiorczą sołtyską, bez której zgody w Wilkach nie dzieje się nic.