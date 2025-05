James Cameron potwierdza: zrobi film o ocalałym z Hiroszimy

Fot. Youtube, Avatar

We wrześniu 2024 roku usłyszeliśmy, że James Cameron nabył prawa do książki Ghosts of Hiroshima, której premiera zaplanowana jest na sierpień 2025 roku w USA. W nowej rozmowie z serwisem Deadline potwierdził, że osobiście wyreżyseruje ten projekt, ucinając wszelkie spekulacje i domysły.

James Cameron o duchach Hiroszimy

– To temat, o którym od dawna chciałem zrobić film. Przez lata zmagałem się z tym, jak tę historię opowiedzieć. Spotkałem się z Tsutomu Yamaguchim – osobą, która przeżyła oba wybuchy bomb atomowych w Hiroszimie i Nagasaki. Było to kilka dni przed jego śmiercią. Leżał w szpitalu. Przekazał nam pałeczkę, byśmy opowiedzieli historię jego życia. Muszę więc to zrobić i nie mogę teraz zrezygnować – powiedział reżyser.

Cameron oraz pisarz Charles Pellegrino obiecali Yamaguchiemu, że opowiedzą o jego unikalnym i przerażającym doświadczeniu, by przyszłe pokolenia nigdy o tym nie zapomniały.

Cameron pracuje nad tym pomysłem od wielu lat, a dzięki książce autorstwa Pellegrino w końcu będzie mógł go zrealizować. Historia opowiada o mężczyźnie w Japonii, który przetrwał wybuch bomby atomowej w Hiroszimie. Następnie wsiadł do pociągu do Nagasaki – miasta, na które kilka dni później zrzucono drugą bombę atomową. To wydarzenie również przeżył.

Pellegrino, który był konsultantem naukowym przy filmach Titanic i Avatar, zna się z Cameronem od wielu lat. Nie podano jeszcze potencjalnej daty premiery ani terminu rozpoczęcia zdjęć. Kolejne części Avatara zostały już nakręcone i są obecnie w fazie postprodukcji oraz realizacji animacji – co pozwala Cameronowi równolegle pracować nad filmem opartym na faktach.