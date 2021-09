Doctor Strange 2 - Scarlet Witch kontra SPOILER. Szkice zapowiadają szokującą walkę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel/Disney+

Do sieci wyciekły grafiki z procesu pre wizualizacji, pokazujące walkę Scarlet Witch z... profesorem Charlesem Xavierem z X-Menów. Według wcześniejszych plotek Patrick Stewart ma go zagrać ponownie w tej niewielkiej roli. Sam Stewart mówił, że spotkał się z szefem Marvel Studios, ale nie powróci. Jednak "nie zagram" słyszeliśmy wiele razy, a potem okazało się, że to nieprawda z uwagi na podpisane klauzule poufności. Taki jednorazowy występ byłby na pewno smaczkiem dla fanów.

Według nieoficjalnych informacji Wanda Maximoff poszukuje swoich dzieci, które poznaliśmy w serialu WandaVision. Przenosząc się pomiędzy wieloświatami, czyli alternatywnymi światami równoległymi trafi do tego, w którym jest ten profesor Xavier.

Nie ma potwierdzenia prawdziwości wycieku. Grafiki z tak zwanego pre-viz przeważnie wyglądają tak, bo jest to bardzo wstępne obrazowanie danych scen dość prostą animacją. Według niektórych twitter banuje userów, którzy udostępniają je w mediach społecznościowych, ale też nikt na razie nie potwierdza ich prawdziwości. Traktujemy je więc z dystansem. Równie dobrze może to być zmyślna fanowska praca oparta na plotce.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Wiele wskazuje na to, że James McAvoy nie pojawi się jako Xavier. Sam aktor w nowym wywiadzie wspomniał, że jest usatysfakcjonowany tym, co udało mu się wyciągnąć z tej roli Nigdy nie powie nie potencjalnemu powrotowi, ale też nie będzie smutny, jeśli nigdy do niego nie dojdzie.

Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa - premiera w 2022 roku.