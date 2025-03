Dojrzewanie nie zmieniło rasy postaci? Scenarzysta reaguje na teorie

fot. Netflix

Miniserial Dojrzewanie koncentruje się na fikcyjnej, pozornie zwyczajnej rodzinie Millersów, których spokojne życie zostaje zniszczone, gdy ich syn staje się podejrzanym o morderstwo koleżanki ze szkoły. Od czasu premiery na Netflixie produkcja stała się ogromnym hitem, a Stephen Grahan i Owen Cooper są zachwalani za swoje przejmujące występy. Co więcej, tytuł ten wywołał szeroką dyskusję na temat toksycznej męskości oraz mizoginii w przestrzeni internetowej. Pojawiły się jednak teorie sugerujące, że Netflix mógł zmienić rasę głównych bohaterów.

fot. Netflix

Dojrzewanie - serial zmienił rasy postaci?

Scenarzysta Dojrzewania, Jack Thorne, odniósł się do fałszywych przekonań dotyczących przestępstw z użyciem noża. Część internautów uważa, że problem ten dotyczy głównie czarnoskórej młodzieży. W podcaście The News Agents Thorne przypomniał, że miniserial nie inspirował się żadną konkretną sprawą, lecz miał na celu ukazanie potencjalnego wpływu ideologii toksycznej męskości na młodsze pokolenia.

- Mówienie, że ten rodzaj zbrodni jest dokonywany tylko przez czarnoskórych chłopców, to bzdura. To nieprawda. Historia pokazuje, że wiele dzieci z różnych ras dopuszcza się takich czynów. Nam nie chodziło o rasę, lecz męskość. Próbujemy dotrzeć do sedna problemu.

Pełną wypowiedź Thorne'a możecie obejrzeć w poniższym wideo.

Dojrzewanie - miniserial jest dostępny na platformie Netflix.

