Nowy hit Netflixa goni Bridgertonów. Bracia Russo bez kolejnych Avengersów

fot. Netflix

Dojrzewanie nadal przyciąga widzów przed ekrany. Serial limitowany Netflixa zgromadził 42 mln wyświetleń od 17 do 23 marca. To dwa razy więcej niż w pierwszym tygodniu. Łącznie produkcja zebrała imponujące 66,3 mln wyświetleń od czasu premiery.

Nowy hit Netflixa goni Bridgertonów

Jeśli dobra passa się utrzyma, tytuł ma szansę wkroczyć na listę 10 najpopularniejszych seriali Netflixa. Obecnie ranking zamyka 2. sezonów hitu Bridgertonowie z wynikiem 93,8 mln wyświetleń w ciągu pierwszych 91 dni od premiery. Dojrzewanie potrzebowałoby zaledwie 27,5 mln wyświetleń, aby to przebić. Biorąc pod uwagę wzrost oglądalności w drugim tygodniu, są na to naprawdę duże szanse.

Dojrzewanie - recenzja miniserialu

Rezydencja poniżej oczekiwań

A jeśli mowa o Shondaland, to warto poruszyć temat nowego serialu Shondy Rhimes. Rezydencja zdobyło 6,4 mln wyświetleń. Choć to nie jest zły wynik, to nadal wypada blado w porównaniu do innych tytułów producentki. Bridgertonowie i Inventing Anna stały się niemal natychmiastowymi hitami na platformie.

Bracia Russo bez kolejnych Avengersów

Jeśli chodzi o filmy, The Electric State zebrał kolejne 22,5 mln wyświetleń. To trochę mniej niż w zeszłym tygodniu. I choć to nie jest zły wynik, to wiele osób oczekiwało o wiele więcej po nowej produkcji braci Russo, którzy dali nam najbardziej kasowe części Avengersów. Szczególnie, że tytuł ma znane nazwiska w obsadzie na czele z Millie Bobby Brown i Chrisem Prattem. Tymczasem oglądalność zamiast rosnąć – maleje. Na razie wydaje się mało możliwe, by The Electric State udało się wejść do TOP 10 najpopularniejszych filmów Netflixa wszech czasów.

