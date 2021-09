Doktor Strange ujawnił, skąd wziął się i co naprawdę oznacza tytuł Najwyższego Maga

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Śmierć Doktora Strange'a to bez dwóch zdań jeden z najgłośniejszych tytułów Marvela ostatnich lat. Choć donosiliśmy już Wam o wydarzeniach z pierwszej odsłony serii, do sieci w dalszym ciągu trafiają nowe informacje pochodzące z tego samego komiksu. To właśnie w nim tytułowy bohater tuż przed swoją śmiercią wyjawił, skąd pochodzi i co naprawdę oznacza tytuł Najwyższego Maga.

Protagonista niedługo przed dokonanym na nim morderstwem poprowadził zajęcia dla młodych adeptów sztuki magii w Akademii Strange'a. Jak wynika z jego słów, wyżej wspomniany tytuł został mu dany przez Vishanti - trzy wszechpotężne byty z innego wymiaru, których rolą jest stanie na straży naszego uniwersum. Heros dodał:

Jako Najwyższy Mag ziemskiego wymiaru otrzymałem dostęp do wielkich źródeł mocy, które są nieosiągalne dla innych praktykujących sztuki mistyczne.

Potęga ta umożliwia osobie posiadającej tytuł Najwyższego Maga rzucenie zaklęcia nakreślającego granicę pomiędzy wymiarem ziemskim i tymi, które go otaczają. W ten sposób tworzy się magiczna bariera ochronna, chroniąca przed dokonaniem inwazji - co z drugiej strony nie oznacza, że podróżowanie z wymiaru do wymiaru jest niemożliwe. Podtrzymywanie tej bariery wydaje się de facto życiowym powołaniem każdego z Najwyższych Magów.

The Death of Doctor Strange #1 - plansze

Warto zwrócić uwagę na to, że powyższe wyjaśnienia są zbieżne z genezą tytułu Najwyższego Maga w MCU - przypomnijmy, że w filmie Doktor Strange z 2016 roku Kaecilius chciał zniszczyć barierę i tym samym umożliwić Mrocznemu Wymiarowi pochłonięcie Ziemi.