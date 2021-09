Danny DeVito jako Wolverine. Legendarny rysownik stworzył plakat filmu

change.org

Danny DeVito jako Wolverine? W 2019 roku roku o tym pomyśle było naprawdę głośno. Wszystko przez traktowaną z przymrużeniem oka petycję, która pojawiła się w serwisie change.org - jej autorzy domagali się, aby znany m.in. z Powrotu Batmana aktor został obsadzony w roli Logana w MCU. W dokumencie mogliśmy przeczytać choćby o tym, że mierzący zaledwie 152 cm wzrostu DeVito jest pod tym względem bliższy komiksowemu Rosomakowi (160 cm) niż Hugh Jackman (188 cm lub 190 cm - w zależności od źródła).

Do całej sprawy postanowił teraz wrócić legendarny Alex Ross, rysownik takich komiksów jak Kingdom Come czy Sprawiedliwość. Na swoim koncie na Twitterze opublikował on bowiem plakat do nieistniejącego filmu Wolverine, w którym w głównej roli mielibyśmy zobaczyć właśnie DeVito. Artysta postanowił połączyć wizerunek aktora z lat 70. z informacjami pochodzącymi z plakatu produkcji Obcy - 8. pasażer Nostromo - to właśnie dlatego jako reżyser został wymieniony Ridley Scott, a w obsadzie znajdziemy m.in. Sigourney Weaver.

Spójrzcie sami:

https://twitter.com/thealexrossart/status/1441947982648291328

Warto przypomnieć, że DeVito niebawem zaliczy swój debiut jako twórca komiksów - w listopadowym zeszycie Gotham City Villains Anniversary Giant #1 znajdzie się napisana przez aktora historia o Pingwinie.