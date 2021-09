Marvel - Hulk rusza na największą bitwę w swojej historii. Tylko czy w ogóle może ją wygrać?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fani Marvela odliczają już dni do zaplanowanej na 13 października premiery zeszytu Immortal Hulk #50, ostatniej odsłony fenomenalnej serii ze scenariuszem Ala Ewinga i ilustracjami Joego Bennetta. Wiemy, że dojdzie w niej do największej bitwy z udziałem Zielonego Goliata w historii tej postaci - heros zmierzy się z wszechmocnym One-Below-All. Wszystko wskazuje jednak na to, że Hulk tego starcia nie może wygrać w pełni.

One-Below-All to złowroga wariacja na temat One-Above-All, uosobienia chrześcijańskiego Boga w świecie Domu Pomysłów i jednocześnie jego najpotężniejszej postaci. Antagonista jest de facto przerażającą siłą rezydującą w wymiarze Below Place - ten ostatni mieści się z kolei na zewnątrz całego multiwersum. Innymi słowy: jeśli wszechświat Marvela się kończy i odradza na nowo (o czym szerzej pisaliśmy tutaj), Below Place trwa niezależnie od tych zmian.

W ostatnich dniach Marvel coraz częściej wspomina o różnych wersjach nieustannie odradzającego się kosmosu. Poza wydarzeniem Ostatnia Anihilacja odwołanie do tej koncepcji widzimy w nowej serii Defenders, w której tytułowa drużyna cofnęła się w czasie do 6. wcielenia wszechświata. I tak w 2. zeszycie cyklu matka Galactusa, Taaia, porusza się pojazdem o nazwie Dawca Życia. Określenie to nawiązuje do mitycznej istoty, który przed miliardami lat walczyła ze smokiem "Anti-All", pochodzącym z terytorium "Under-Lands", położonych pod nieskończoną siatką czasoprzestrzeni. Później kobieta wyjawia, że teraz herosom przyjdzie zmierzyć się z innym "Niszczycielem Światów, z którym nie można walczyć za pomocą normalnych środków".

Defenders #2 - plansza

Sęk w tym, że w serii Nieśmiertelny Hulk Niszczycielem Światów jest najpotężniejsza wersja Zielonego Goliata wszech czasów, którą One-Below-All chce wykorzystać do definitywnego zastopowania cyklu odradzania się wszechświata. Co więcej, określenie "Anti-All" wydaje się jednoznacznym nawiązaniem do postaci One-Below-All, natomiast miejsce "Under-Lands" do samego Below Place.

Co z tego wszystkiego wynika w kontekście nadchodzącego zeszytu Immortal Hulk #50? Wszystkie znaki wskazują na to, że Zielony Goliat nie będzie mógł raz na zawsze pokonać One-Below-All - wszechpotężny antagonista nie tylko przetrwa starcie, ale i swój plan zniszczenia multiwersum zacznie realizować po kolejnym odrodzeniu się kosmosu, podobnie jak miało to miejsce po batalii z wspomnianym przez matkę Galactusa Dawcą Życia. Z kolei sam tytuł "Niszczyciela Światów" najprawdopodobniej przechodzi na kolejne postacie; w rzeczywistości 6. kosmosu, w której znaleźli się Defenders, był nim Omnimax.

Otwartą kwestią pozostaje za to sprawa tego, czy Hulk będzie w stanie uratować w tej chwili uwięzioną osobowość Bruce'a Bannera i doprowadzić do końca sojuszu One-Below-All i Leadera.