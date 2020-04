Dom z papieru 5 - kiedy nowy sezon może się pojawić?

Dom z papieru jest fenomenem na skalę globalną. Serial stał się popularny w wielu rejonach świata, a 3. sezon stał się najlepiej oglądaną nieanglojęzyczną produkcją wśród oryginalnych seriali Netflixa. Na razie nie ma wyników 4. sezonu, ale wszystko wskazuje na to, że popularność tego serialu nie maleje.

Czy powstanie 5. sezon Domu z papieru?

Na dzień 6 kwietnia 2020 roku Netflix oficjalnie jeszcze nie zamówił realizacji 5. sezonu. Wszystko jednak wskazuje, że jest to tylko formalność. Po pierwsze - 4. sezon kończy się cliffhangerem, czyli urwano historię w kluczowym momencie, więc najpewniej Netflix będzie chciał to dokończyć. Wiemy, że sytuacja z zamknięciem opowieści nie jest standardem dla żadnego nadawcy, ale w przypadku tak popularnego tytułu nie ma innego scenariusza. Po drugie - Alex Pina i inni scenarzyści w wywiadach powtarzali, że plany na 5. sezon Domu z papieru są opracowane.

Jak donosi portal whats-on-netflix.com ich informatorzy z Hiszpanii twierdzili, że w październiku 2019 roku pre-produkcja 5. sezonu miała się rozpocząć.

Dom z papieru 5 - kiedy nowy sezon?

W tym przypadku jest to dość trudna kwestia z powodu pandemii koronawirusa, która zablokowała prace nad wszystkimi filmami i serialami. Z uwagi na pre-produkcję rozpoczętą pod koniec 2019 roku, można założyć, że zdjęcia rozpoczęłyby się wiosną 2020 roku. Tak jednak się nie stanie z powodu koronawirusa. Opóźnienie będzie długie, ale na obecną chwilę nie można przewidzieć, ile potrwa. Patrząc na inne filmy i seriale, na dzień 6 kwietnia 2020 roku mówi się o opóźnieniu prac do przynajmniej września 2020 roku. Oznacza to, że premiera Domu z papier 5 nie wydarzy się wcześniej niż w drugiej połowie 2021 roku. Prawda jest taka, że jest możliwość nawet premiery dopiero w 2022 roku.

Podkreślamy jednak, że na tę chwilę nie da się tego przewidzieć z całą pewnością. Gdy pojawią się oficjalne informacje na ten temat, niezwłocznie o nich poinformujemy.

