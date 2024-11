Pierwszy zwiastun filmu Gladiators. Walki gladiatorów od studia, które stworzyło Rekinado

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Reklama

The Asylum to specjaliście od tak zwanych "mockbusterów", a zatem filmów parodiujących wielkie, kinowe blockbustery. Takie produkcje często się też pojawiają w podobnym okresie do produkcji, z których się nabijają. Twórcy stworzyli w przeszłości legendarną serię Rekinado, ale również Atlantic Rim (parodia Pacific Rim), The Twisters (parodia Twisters) i wiele innych. Tym razem na tapet biorą motyw starożytnego Rzymu i walk gladiatorskich, co jest ewidentym ukłonem w stronę Gladiatora 2.

W sieci pojawił się zwiastun filmu Gladiators. Za jego reżyserię odpowiada Christopher William Johnson, a scenariusz został napisany przez Monroe Robertsona. Film ma potrwać 1 godzinę i 35 minut. Zwiastun możecie go zobaczyć poniżej:

Gladiators - co wiadomo?

Kiedy narzeczona niegdyś wielkiego gladiatora zostaje zamordowana, poprzysięga on wytropienie jej zabójcy. Gdy odkrywa, że mordercą nie jest nikt nieznajomy, gladiator musi zrobić to, o czym nigdy nie myślał - ponownie wejść do koloseum i pomścić swoją ukochaną.

W obsadzie znajduje się: Vernon Wells, Myrom Kingery oraz Emma Reinagel.

Film jest już dostępny do kupienia w serwisach VOD.