Doom Eternal i The Elder Scrolls Online trafią na PS5 i Xbox Series X

Bethesda

Bethesda poinformowała, że przeniesie swoje dwie gry na nową generację konsol. Pierwszą z nich będzie pierwszoosobowa strzelanka Doom Eternal, która zadebiutowała w tym roku. Druga to natomiast The Elder Scrolls Online – MMORPG z akcją osadzoną w świecie znanym z popularnej serii. Oba te tytuły będą nie tylko wspierać wsteczną kompatybilność, ale też doczekają się pełnoprawnych aktualizacji do wersji na PS5 i Xbox Series X. Dobra wiadomość jest taka, że update ma być darmowy dla wszystkich posiadaczy tych produkcji na obecnej generacji sprzętów Sony i Microsoftu. Szczegóły na ten temat mają zostać ujawnione „w nadchodzących tygodniach”.

Możliwe, że na tym nie koniec. Bethesda zapewnia, że zamierza oferować darmowe aktualizacje także do innych swoich gier, które mogą w przyszłości doczekać się przeniesienia na next-geny.