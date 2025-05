Nowe informacje o niezrealizowanych filmach z DCEU. Człowiek ze stali 2 niczym bajka Pixara

fot. Warner Bros. Pictures

Christopher McQuarrie obecnie promuje swój nowy film z Tomem Cruisem, czyli Mission: Impossible - The Final Reckoning. Okazuje się jednak, że po premierze części Fallout, był on bliski dołączenia do istniejącego wówczas DCEU, które początkowo stworzył Zack Snyder, ale które nie odniosło kasowego sukcesu i poniosło artystyczną klęskę jeśli chodzi o odbiór Ligi Sprawiedliwości czy pierwszego Legionu samobójców. McQuarrie mimo tego zawitał w progi Warner Bros. i zaproponował swoje pomysły na dwa filmy. Co o nich wiadomo?

Pierwszym z nich była kontynuacja Człowieka ze stali. McQuarrie miał okazję pracować z Henrym Cavillem przy okazji Fallout i chciał jak najszybciej ponowić współpracę. Po powrocie Supermana w Black Adam, Warner Bros. było ponownie zainteresowane współpracą z reżyserem. Chociaż w rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście Happy Sad Confused nie chciał zdradzić szczegółów na temat fabuły, miał kilka ciekawych porównań i sugestii:

Pamiętacie Odlot Pixara? Pierwsze pięć minut mojego Supermana miało być w tym stylu. To miało pokazać, kim jest Superman, dlaczego podjął takie, a nie inne decyzje i jak spełnił się jego najgorszy koszmar. To byłoby epickie. Skala tego filmu byłaby nieprawdopodobna.

Znacznie więcej miał do powiedzenia w temacie filmu o Zielonej Latarni. Oto najważniejsze informacje:

Film o Zielonej Latarni mógł być powiązany z Człowiekiem ze stali 2.

Największym problemem przy wymyślaniu pomysłu była kwestia mocy Zielonej Latarni. McQuarrie znalazł na to rozwiązanie - pierścień jego wersji postaci polegałby na ładowaniu . To oznacza, że miał on nieskończoną moc wyobraźni, ale za to mógł się rozładować w najmniej stosownych okolicznościach.

. To oznacza, że miał on nieskończoną moc wyobraźni, ale za to mógł się rozładować w najmniej stosownych okolicznościach. Kompletnie nie interesowała go kwestia kostiumu. Najważniejsze było dla niego znalezienie historii, która miałaby stawkę.

Konieczność ładowania pierścienia Zielonej Latarni nie jest niczym nowym w komiksach DC. Oczywiście - korzystają one z siły woli danego użytkownika, ale konieczne jest również ich ładowanie. To rodzaj przeciwdziałania w przypadku złego używania mocy Zielonej Latarni. Wówczas pierścień może się wyczerpać lub można odciąć jego dostęp do kosmicznej energii, której potrzebuje do funkcjonowania.

