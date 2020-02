Dragon Ball Z: Kakarot – sprzedaż gry nie zawodzi. Wydawca chwali się wynikami

Dragon Ball Z: Kakarot to RPG akcji w popularnym uniwersum. Gra okazała się całkiem przyzwoita, chociaż nie ustrzegła się pewnych błędów, o czym możecie przeczytać w naszej recenzji. Solidne oceny i siła marki zainteresowały fanów, którzy chętnie sięgali po ten tytuł. Jak ujawnia Bandai Namco, produkcja studia CyberConnect 2 trafiła do 1,5 miliona graczy w zaledwie tydzień od premiery. Wydawca oczekuje, że do końca tego roku wynik ten zwiększy się do co najmniej 2 milionów.

Przy okazji poinformowano też o wynikach innej produkcji Bandai Namco – NiOh. Ten tytuł od premiery sprzedał się w ponad 3 milionach egzemplarzy, co również jest bardzo dobrym wynikiem. Szczególnie, że jest to wymagającą produkcja o bardzo wysokim progu wejścia. Tak udana sprzedaż dobrze wróży nadchodzącej kontynuacji, która już 13 marca tego roku trafi na konsolę PlayStation 4.