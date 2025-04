Dlaczego Jenna Ortega nie pojawi się w Krzyku 7? Aktorka przełamała ciszę!

To nie miało nic wspólnego z wynagrodzeniem ani z harmonogramem. Wszystko zaczęło się jakby rozpadać. Jeśli Krzyk VII nie będzie z tą samą ekipą reżyserską i tymi ludźmi, w których się zakochałam, to wydawało się, że to nie jest dla mnie właściwy krok w karierze na tamten moment.

Zdarzyło mi się dołączyć do wielu franczyz, co jest niesamowite, bo można być częścią jakiegoś dziedzictwa. Ale dla mnie naprawdę ważne jest teraz, żeby stawiać na nowych reżyserów i oryginalne historie. Wiem, że z zewnątrz może się wydawać, że ludzie patrzą na moje wybory i myślą: "Dziewczyno, co ty wyprawiasz?" Nigdy nie myślałam, że zagram w filmie z jednorożcami. Ale oryginalny scenariusz to coś ekscytującego. Jeśli mogę pomóc go zrealizować – uwielbiam to robić.