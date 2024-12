Całe uniwersum Avatara ulegnie zmianie. Koniec czterech narodów i następczyni Korry... albo i dwie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Nickelodeon

Pojawiły się ciekawe plotki na temat uniwersum Avatara. Już od jakiegoś czasu wiemy, po Aangu i Korze przyszła kolej na przedstawienie kolejnego bohatera, który będzie władał wszystkimi żywiołami. Dopiero teraz jednak pojawiły się bardziej szczegółowe przecieki na temat fabuły, które są naprawdę zaskakujące. Sugerują bowiem, że cały obecny porządek świata legnie w gruzach.

Plany Avatar Studios na najbliższe lata

Jeszcze w 2021 roku ogłoszono, że powstaje Avatar Studios. Wiemy, że pracuje nad filmem fabularnym Aang: The Last Airbender, który ma zadebiutować na początku 2026 roku. Ma pokazać Aanga i jego przyjaciół jako młodych dorosłych, wiele lat po wydarzeniach z oryginalnej kreskówki.

Oprócz tego w planach są inne projekty, jednak na razie niewiele o nich wiadomo. Portal Knight Edge Media twierdzi jednak, że według ich źródeł studio planuje stworzyć jeszcze dwa filmy, które nie mają być żadnymi sequelami, a samodzielnymi produkcjami. Możliwe, że jeden z nich weźmie na tapet losy Avatar Kyoshi. Poza tym ma powstać kolejny serial, które pokaże dalsze losy uniwersum po wydarzeniach z Legendy Korry. Mamy poznać w nim następnego Avatara, który na początku będzie władać magią ziemi. Produkcja ma zadebiutować ekskluzywnie w serwisie Paramount+ i na razie nie wiadomo o niej nic więcej, ale nowe plotki rzucają trochę więcej światła na to, w którą stronie pójdzie franczyza.

Całe uniwersum Avatar: Legendy Aanga ulegnie zmianie

Źródła portalu Knight Edge Media donoszą, że w momencie, gdy poznamy nowego Avatara, uniwersum będzie zupełnie inne, niż zapamiętali je widzowie. Nastąpi jakiś kataklizm, który Korra będzie musiała powstrzymać, ale przez to całkowicie zmieni świat — cztery narody zupełnie przestaną istnieć, a zamiast nich powstanie siedem nowych lokalizacji/krajów, które są nazywane "havens", co można przetłumaczyć jako raj tudzież przystań. To słowo ma także szansę stać się podtytułem serii.

Można spekulować, że to wydarzenie zabije Korrę. W ten sposób będzie miał także szansę pojawić się nowy Avatar. Co ciekawe, ponoć będzie miał identyczną siostrę bliźniaczkę. Wiele fanów od lat zastanawiało się, co stałoby się z mocą w takiej sytuacji. I wygląda na to, że wreszcie możemy dostać odpowiedź na to pytanie, ponieważ ma to być kluczowym wątkiem w serialu.

Okazuje się, że bliźniaczki zostały rozdzielone w dzieciństwie. Jedna, uważana za silniejszą, była szkolona przez organizację Porządek Białego Lotosu, więc stała się silną wojowniczką. Z kolei druga wylądowała na ulicy ze swoim zwierzęcym towarzyszem. W końcu obie spotkały się ponownie i zaczęły razem trenować. Ta "słabsza" bliźniaczka ma być Avatarem, ale jest także opcja, że obie w jakiś sposób będą dzielić tę moc.