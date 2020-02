Anthem 2.0 zapowiedziane. BioWare wprowadzi ogromne zmiany do gry

Anthem zadebiutowało w lutym 2019 roku. Gra miała pewne zalety, w tym ciekawy model lotu i strzelania, ale rozczarowywała pod względem dostępnej zawartości i tak zwanego endgame’u, czyli aktywności przeznaczonych dla graczy na maksymalnym poziomie doświadczenia. Twórcy podejmowali pewne próby naprawienia tej produkcji w aktualizacjach, ale te raczej nie przyniosły oczekiwanego skutku i dzieło BioWare szybko zostało przez wszystkich zapomniane. Teraz deweloperzy zamierzają wprowadzić do niego istotne zmiany.

W oficjalnym wpisie można przeczytać, że będzie to „redesign”, który ma na nowo zdefiniować podstawy rozgrywki – na czele z jasnymi celami, motywującymi wyzwaniami i systemem postępów z konkretnymi nagrodami. Wszystko to przy zachowaniu tego, co już wcześniej działało dobrze.

Przez ostatni rok nasz zespół ciężko pracował nad poprawieniem stabilności, wydajności i ogólnej jakości gry, jednocześnie dostarczając trzy sezony nowej zawartości i funkcji. Słuchaliśmy też waszych głosów, że Anthem potrzebuje bardziej satysfakcjonującego lootu, lepszego, długoterminowego systemu postępów oraz bardziej angażującego endgame’u. Doszliśmy więc do wniosku, że jest przed nami wiele pracy, by dostarczyć pełny potencjał tego doświadczenia, to zaś wymagać będzie kompletnego redesignu, a nie aktualizacji czy rozszerzenia. W nadchodzących miesiącach będziemy skupiać się na długoterminowym rozwoju gry, szczególnie przemodelowaniu gameplay loopu z konkretnymi golami, motywującymi wyzwaniami i systemem postępów z istotnymi nagrodami, zachowując przy tym radość z latania i walki z rozbudowanym świecie science-fantasy. I by to osiągnąć będziemy musieli zrobić to, co powinniśmy zrobić za pierwszym razem – dać skupionemu zespołowi czas na testowanie, skupiając się przede wszystkim na rozgrywce.

Zmiany te mają być na tyle poważne, że BioWare zdecydowało się zrezygnować z dalszego rozwoju aktualnej wersji gry o nowe sezony. Ta nadal będzie dostępna i w pełni grywalna, ale raczej nie doczeka się rozbudowanej, nowej zawartości i częstych aktualizacji. Pewne zaniedbanie widać już teraz - w sieci można znaleźć doniesienia, że w świecie gry... nadal widoczne są świąteczne dekoracje.

W międzyczasie będziemy kontynuować obecną wersję Anthem, ale zrezygnujemy z kompletnych sezonów podczas prac nad przyszłością gry. Będziemy wprowadzać wydarzenia, odświeżać sklep i przywracać poprzednie eventy i zawartość z Kataklizmu – zaczynając od urodzinowego wydarzenia pod koniec miesiąca.