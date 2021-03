Drelich: Prosto w splot. Ćwiek napisał powieść sensacyjną

Źródło: Marginesy

Jakub Ćwiek nie jest przywiązany do jednego gatunku literackiego. Zaczynał od fantasy, ale w ostatnich latach chętnie sięga po różne konwencje. Nie inaczej jest w przypadku jego najnowszej powieści: Drelich. Prosto w splot. Tym razem czytelnicy otrzymają powieść sensacyjną.

Bohaterem powieści jest Marek Drelich: zawodowy złodziej ceniony przez przestępczy półświatek. Gdy jednak wraca do domu, okazuje się rodzinnym, spokojnym człowiekiem. Niestety te dwa światy będą musiały się spotkać, a Drelich będzie walczył o to, co dla niego najważniejsze.

Drelich. Prosto w splot ukaże się nakładem wydawnictwa Marginesy 24 marca. Oto opis i okładka książki:

Marek Drelich to zawodowy złodziej, doskonały w swoim fachu. Zawsze skupiony na zadaniu, dokładny, opanowany, a gdy trzeba – bezwzględny i bezlitosny. Sprawia wrażenie człowieka, którego nie da się zaskoczyć i który prędzej czy później osiąga cel. Ale Drelich ma też drugie oblicze. To rodzinny facet, który stara się utrzymywać jak najbliższe relacje z byłą żoną i dwójką dorastających dzieci. Do tej pory, dzięki starannie wyznaczanym granicom i konsekwencji, udawało mu się te dwa życia trzymać z dala od siebie.

Okazuje się jednak, że nie wszystko ma pod kontrolą. Na przedmieściach Gdańska pewien gangster odkrywa właśnie długo skrywany sekret swojej żony. Tajemnicę, która wiąże się z Drelichem i która wystawi zarówno złodzieja, jak i jego najbliższych na śmiertelne niebezpieczeństwo.

Czy walcząc o rodzinę Drelich wykaże się zawodowym profesjonalizmem? Czy wypracowywane latami sztuczki pozwolą mu ocalić jedyne, na czym mu naprawdę zależy?

Jedno jest pewne: sytuacji nie da się rozwiązać pokojowo!

"Drelich: prosto w splot" to dynamiczna powieść sensacyjna z domieszką thrillera, trzymająca w napięciu i przełamująca zgrane schematy. Konsultowana z zawodowcami pod kątem realizmu. To książka czerpiąca z najlepszych amerykańskich wzorców, ale też mocno osadzona w trudnej polskiej rzeczywistości.