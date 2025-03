fot. IMDb

Jak informuje portal TheWrap, trwają negocjacje, by showrunnerzy Percy'ego Jacksona i Bogów Olimpijskich, Jonathan E. Steinberg i Dan Shotz, zajęli się nowym projektem dla Disney+ i 20th Century TV. Chodzi o odświeżenie franczyzy Power Rangers. Firmie Hasbro, która odpowiada za produkcję nowego serialu aktorskiego, zależy na tym, by był to tytuł zarówno nostalgiczny, jak i interesujący dla widzów niezaznajomionych z tym uniwersum.

Nowe Power Rangers - historia franczyzy

W latach 90. powstał serial Power Rangers, który inspirował się japońską produkcją dla dzieci. Opowiadał o piątce nastolatków ze zdolnościami, które wykorzystują jako tytułowa grupa superbohaterów. W 1995 roku zadebiutowała wersja filmowa serialu, w której zagrała większość oryginalnej obsady. Dwa lata później pojawił się sequel.

Przez ostatnie 25 lat seria przechodziła wiele różnych iteracji. W 2017 roku studio Lionsgate połączyło siły z Saban Film, by stworzyć reboot oryginalnych Power Rangers. Efekty były jednak marne - film zarobił jedynie 142 miliony dolarów przy budżecie wynoszącym około 100 mln. To przekreśliło plany na rozwój większej franczyzy. Rok później Hasbro przejęło prawa do Power Rangers w ramach umowy, która miała wykorzystać pełen potencjał franczyzy we wszystkich swoich oddziałach.

Nowi Power Rangers w kinach. Studio ma plany