Dwa seriale animowane Marvela jeszcze w 2024 roku na Disney+. Co z A gdyby...?

Od jakiegoś czasu wiadomo, że Marvel Studios planuje powiększyć swoją bibliotekę produkcji animowanych. A gdyby...? zostało ciepło przyjęte przez fanów, a X-Men '97 zostało obwieszczone jednym z najlepszych seriali animowanych ostatnich lat, przywracając zainteresowanie mutantami wśród szerszej publiczności i sprawnie kontynuując wątki rozpoczęte w kultowym oryginale. Marvel Studios ma w planach kolejny sezon A gdyby...?, ale też Oczy Wakandy, które opowiadałyby o wojowniczkach z tego fikcyjnego kraju oraz Friendly Neighborhood Spider-Man będący prequelem dla Pajączka z MCU, ale osadzonego w innej rzeczywistości, w której to Norman Osborn stał się jego mentorem, a nie Iron Man.

Nowa aktualizacja harmonogramu Disney+ wskazuje, że co najmniej dwa z wymienionych seriali pojawią się w 2024 roku na platformie.

Dwa seriale animowane Marvela jeszcze w 2024 roku

W oparciu o What's On Disney Plus, platforma wysłała zaktualizowany harmonogram na ten rok, który uwzględnia Oczy Wakandy oraz Friendly Neighborhood Spider-Man. Oznaczałoby to, że obie z tych produkcji zadebiutują w 2024 roku. Co ciekawe nie ma tam wzmianki o kolejnym sezonie A gdyby...?, co może dziwić. Inne produkcje, które mają się pojawić na platformie, to Deadpool & Wolverine, 2. sezon Hit-Monkey oraz Agatha: Darkhold Diaries.