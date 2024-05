Gina Carano nie żywi urazy do Disneya? Twierdzi, że przekręcono jej słowa

Disney+

W 2021 roku Gina Carano, która wcielała się w Carę Dune, została wyrzucona z obsady serialu The Mandalorian z powodu kontrowersyjnych wpisów na Twitterze. W lutym aktorka pozwała Disney i Lucasfilm za dyskryminację i bezprawne rozwiązanie umowy o pracę. Według niej została zwolniona za wyrażanie prawicowych opinii w mediach społecznościowych. W pozwie zwróciła się do sądu o wydanie orzeczenia, które zmusiłoby Lucasfilm do ponownego zatrudnienia oraz wypłatę 75 tys. dolarów odszkodowania.

Podczas ostatniego weekendu Carano brała udział w FAN EXPO w Filadelfii. Według serwisu Screen Rant aktorka miała powiedzieć podczas panelu z fanami, że nie żywi urazy do Disneya i byłaby gotowa ponownie pracować przy Gwiezdnych Wojnach. Jednak okazuje się, że prawdopodobnie było inaczej, dlatego Carano zabrała głos w serwisie X:

Myślę, że ludzie powinni pamiętać, że media przekręcają i przekształcają twoje słowa, interpretując je po swojemu, a nie cytują słowa, które faktycznie zostały wypowiedziane w danej chwili. Duża rzecz. Jest dowód wideo, który pokazuje, jak skorumpowane i wypaczone są "media" i jacy potrafią być ludzie, którzy nazywają siebie "dziennikarzami". Jeśli nie słyszałeś tego z moich ust to nie wierz nagłówkom. Spójrz na całą historię, a nie na jej fragmenty, których używają, żeby zyskać tanią uwagę. Odróżniaj dobre dziennikarstwo od pozerów forsujących swoje stanowiska. Duży, ogromny błąd.

https://twitter.com/ginacarano/status/1787247311480823849

Jak na razie nie udało się znaleźć tego nagrania, aby rozstrzygnąć, jak naprawdę wyglądała sytuacja.