Dwayne Johnson dostanie najwyższą aktorską wypłatę w historii? Nawet Robert Downey Jr. wypada blado

Dwayne Johnson ma otrzymać aż 50 mln USD za występ w świątecznej produkcji Red One, która w najbliższym okresie bożonarodzeniowym trafi do oferty platformy Amazon Prime Video. To najwyższa w historii wypłata za występ aktora w jednym filmie - o takim obrocie spraw w swoim najnowszym newsletterze donosi Matthew Belloni z serwisu Puck News. W ekranowej opowieści, w której pojawią się także Chris Evans, J.K. Simmons, Kiernan Shipka i Lucy Liu, popularny "The Rock" ma sportretować Calluma Drifta, dowódcę grupy E.L.F.

Jeśli Johnson faktycznie otrzyma taką gażę, będzie ona ponad dwukrotnie wyższa niż rekordowe w jego karierze zarobki za filmy Jumanji: Następny poziom i Czerwona nota - w obu przypadkach "The Rock" inkasował na swoje konto 23,5 mln USD. Za rolę w Black Adamie dostał 22,5 mln USD, w Wyprawie do dżungli - 22 mln USD, w Szybkich i wściekłych: Hobbs i Shaw - 20 mln USD.

Tak prezentuje się zestawienie innych największych potwierdzonych gaż aktorskich za jeden film (w zestawieniu nie uwzględniono Johnsona; przypomnijmy też, że aktorzy często otrzymują dodatkowe pieniądze, których ostateczna wysokość uzależniona jest choćby od boxoffice'owych wyników danej produkcji):

10. Robert Downey Jr. za Avengers: Koniec gry: 20 mln USD