Najbogatsi aktorzy i aktorki w 2023 roku. Tom Cruise i The Rock wysoko, ale podium to wielkie zaskoczenie

YouTube/Warner Bros./Marvel

Najbogatsi aktorzy i aktorki - z rozmaitych przyczyn ta wpisywana w wyszukiwarce fraza nieustannie cieszy się wśród fanów popkultury (i nie tylko) ogromną popularnością. Teraz serwis Wealthy Gorilla przedstawił na swojej stronie nowy, zaktualizowany już ranking dotyczący 2023 roku. Choć nie jest do końca jasne, jaką metodologią posiłkowały się tworzące go osoby, najprawdopodobniej korzystały one z danych dostępnych na portalu Celebrity Net Worth, na którym systematycznie szacuje się wielkość majątku aktorów, piosenkarzy i innych znanych postaci życia publicznego.

W zestawieniu pojawiają się aktorzy, którzy przez długie lata swojej kariery odnosili nie tylko sukcesy finansowe w samej branży kinowej czy serialowej, ale i z wielkim powodzeniem realizowali się w innych przedsięwzięciach biznesowych. W czołówce rankingu spotkamy więc takich gigantów X Muzy jak Tom Cruise, George Clooney, Robert De Niro, Arnold Schwarzenegger czy Mel Gibson. Prawdziwym zaskoczeniem jest jednak samo podium.

Obecność w TOP3 Jerry'ego Seinfelda, współautora i odtwórcy tytułowej roli w legendarnym serialu Kroniki Seinfelda, jest co prawda zgodna z oczekiwaniami (aktor i komik od lat plasuje się wysoko w tego typu rankingach), lecz jesteśmy niemal pewni, że możecie mieć spory kłopot z rozpoznaniem osób, które go wyprzedziły.

Najbogatsi aktorzy i aktorki 2023 roku [RANKING]

50. Ray Romano - gwiazda serialu "Wszyscy kochają Raymonda"; szacowana wartość majątku - 200 mln USD