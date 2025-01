Fala nowych, 27-calowych monitorów do gier 4K OLED 240 Hz

fot. MSI

Asus, Samsung i MSI wprowadzają na rynek monitory wykorzystujące technologię QD-OLED czwartej generacji firmy Samsung, dzięki której częstotliwość odświeżania wynosi imponujące 240 Hz.

Asus ROG Swift OLED PG27UCDM, będący liderem w tym segmencie, oferuje specyfikacje klasy premium, w tym szczytową jasność 1000 nitów, kompatybilność z HDR10 i Dolby Vision oraz ultraszybki czas reakcji 0,03 ms. Choć sprzedawany jako 27-calowy, w rzeczywistości panel ma przekątną 26,5 cala. Monitor uzyskał certyfikat VESA DisplayHDR 400 True Black, zapewniając wyjątkowy kontrast i głęboką czerń charakterystyczną dla technologii OLED.

Propozycja MSI to MPG 272URX QD-OLED, monitor pod wieloma względami podobny do modelu Asusa, ale z dodatkowymi wyjątkowymi funkcjami. Oferuje on obsługę zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) i automatycznego trybu niskiego opóźnienia (ALLM), a także certyfikat ClearMR 13000 – najwyższą dostępną ocenę przejrzystości ruchu. Dzięki zagęszczeniu pikseli rzędu 166 PPI (pikseli na cal) zapewnia wyjątkową ostrość obrazu, choć nie obsługuje Dolby Vision.

Samsung uzupełnia trio o monitor Odyssey OLED G8, który utrzymuje wysokie standardy wyznaczone przez konkurencję. Monitor ma certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400 i jest kompatybilny zarówno z G-Sync, jak i FreeSync Premium Pro, oferując zagęszczeniu pikseli 165 PPI.

Monitory MSI i Asusa dodatkowo wyposażone są w obsługę DisplayPort 2.1a (UHBR20). Ten nowy standard zapewnia przepustowość 80 Gb/s, umożliwiając natywne wyjście 4K 240 Hz bez konieczności kompresji danych. Samsung nie potwierdził wprost obsługi DisplayPort 2.1a przez monitor Odyssey OLED G8, ale spekuluje się, że również będzie ją oferował.

Wszystkie trzy monitory oferują łączność HDMI 2.1, więc nie zaprezentują w akcji standardu HDMI 2.2, który ma zadebiutować właśnie na nadchodzącym CES 2025. Przewiduje się jednak, że wdrożenie HDMI 2.2 w wyświetlaczach konsumenckich zajmie jeszcze trochę czasu.

W odpowiedzi na obawy związane z długowiecznością paneli OLED, firmy MSI i Asus oferują zaawansowane funkcje ochrony w postaci MSI OLED Care 2.0 i Asus OLED Care Pro. Obaj producenci dają trzyletnie gwarancje, które obejmują ochronę przed wypaleniem. Samsung nie podał jeszcze szczegółowych warunków gwarancji na Odyssey OLED G8.

Premiery monitorów zbiegają się w czasie z innymi ważnymi zapowiedziami dotyczącymi wyświetlaczy na CES 2025, w tym planowanym przez LG ujawnieniem nowych monitorów UltraGear OLED, w tym innowacyjnego 45-calowego zginanego wyświetlacza 5K2K z funkcją dwóch trybów odświeżania – wyższego w niższej rozdzielczości oraz niższego w wyższej. Asrock również wprowadzi na rynek monitor dual-mode z obsługą Wi-Fi 7.

