Dziewczyna z portretu - Eddie Redmayne uważa, że przyjęcie roli osoby transpłciowej było błędem

fot. Universal Studios

Dziewczyna z portretu to film biograficzny, który opowiada historię Lili Elbe, duńskiej transpłciowej malarki. Produkcja pokazuje między innymi, jak wyglądało jej życie przed korektą płci i jak wpłynęła na jej małżeństwo. Eddie Redmayn wcielił się w główną rolę, za co w 2016 roku dostał nominację do Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Jednak wielu krytyków, jak i widzów narzekało na to, że w filmie powinna zagrać transpłciowa aktorka zamiast niego. Po czasie Eddie Redmayn przyznał im rację i stwierdził, że drugi raz nie przyjąłby tej oferty.

Źródło: materiały prasowe

Podczas rozmowy z The Times of London wypowiedział się w temacie zagrania w Dziewczynie w portretu.

Nie przyjąłbym tej roli teraz. Miałem najlepsze intencje, biorąc udział w Dziewczynie z portretu, jednak teraz myślę, że zagranie w niej było błędem. Największa dyskusja związana z castingiem wynika z tego, że wiele osób nie ma szansy, aby zostać wysłuchanym. Każdy musi mieć możliwość dokonywania zmian, inaczej wciąż będziemy mieć takie debaty.

Eddie Redmayn często staje w obronie osób transpłciowych. Gwiazda filmu Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć w zeszłym roku dołączyła do grona osób krytykujących J.K Rowling, autorkę książki, na której została oparta produkcja, za jej komentarze odnośnie transpłciowej społeczności.