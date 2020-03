Efekt W lesie dziś nie zaśnie nikt - karta na czasie Pornhub zaskakuje

W lesie dziś nie zaśnie nikt to polski slasher, czyli film skierowany do widzów dorosłych z uwagi na sceny przemocy oraz także nagości. Polscy widzowie od razu zaczęli go oglądać, gdy pojawił się w platformie streamingowej. W końcu, gdy kina zamknięte, streaming nabiera popularności. Do tego zgodnie z akcją #zostanwdomu mającą na celu zmotywowanie każdej osoby do nie wychodzenia na zewnątrz, aby zminimalizować rozszerzanie się pandemii koronawriusa, wielu ludzi szuka rozrywek w swoim zaciszu domowym.

Okazuje się, że w weekend 20-22 marca na portalu dla dorosłych najpopularniejszym wyszukiwaniem na czasie jest Wiktoria Gąsiewska, która gra jedną z ról w tym slasherze. Jak można domyślić się, 21-letnia aktorka pojawia się nago w tej produkcji i stąd motywacja co niektórych do poszukiwań. Z uwagi na spoilery nie możemy wyjawić, co dokładnie ta postać robi w filmie, ale odsyłamy do naszej recenzji W lesie dziś nie zaśnie nikt.

Portal Pornhub w mediach mainstreamowych pojawia się przeważnie, gdy brylują kreatywnymi akcjami promocyjnymi, Często wspominają, że na przykład podczas meczy transmisji Mistrzostw Świata w piłce nożnej czy EURO statystyki im spadają, ponieważ wszyscy oglądają rozgrywki. W tym przypadku jednak to mainstreamowy film napędza zainteresowanie Pornhubowi, choć poza sceną wyciętą z filmu nic tam nie znajdą w związku z aktorką.