Film Minecraft ma własną piosenkę. To nie jest żart

Skoro Jack Black występuje w nadchodzącej adaptacji Minecrafta, trudno nie spodziewać się, że wykorzysta swój talent wokalny. Dlatego w filmie usłyszymy śpiewającego Steve'a, który w piosence I Feel Alive próbuje wydobyć z siebie rockową duszę... śpiewając dosłownie o kamieniach (gra słów nawiązująca do od ang. słowa rock - oznaczającego zarówno skałę, jak i gatunek muzyczny). Możecie posłuchać utworu poniżej.

Minecraft - nowa piosenka

Odbiór piosenki wśród internautów jest dość mieszany. Niektórzy stwierdzają, że ten utwór "pachnie desperacją", a jego tekst wydaje się wymuszony i wręcz cringowy. Jeden z użytkowników zażartował, że zakończenie Minecraft: Film może polegać na powrocie Steve'a do prawdziwego świata i założeniu zespołu z postacią graną przez Jasona Momoę. Jednak w komentarzach pod filmikiem na YouTube można także znaleźć pochwały dla wokalu Jacka Blacka.

Minecraft - co wiadomo o filmie?

Garrett Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) oraz Dawn (Danielle Brooks) zostają wciągnięci do tajemniczego portalu prowadzącego do Nadziemia. Podczas pobytu trafiają na genialnego rzemieślnika, Steve'a (Jack Black) i podejmują się wyzwania, by odzyskać swoje unikalne cechy i wrócić do prawdziwego świata. Podczas tej podróży poznają wiele nowych postaci znanych z gry.

Jared Hess jest reżyserem filmu. Wśród producentów znajdują się Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Torfi Frans Olafsson, Vu Bui, Jill Messick, Todd Hallowell, Kayleen Walters, Brian Mendoza oraz Jonathan Spaihts.

Minecraft: Film - premiera została zaplanowana na 4 kwietnia 2025 roku.

