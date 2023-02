Egzoplanety krążą wokół gwiazdy lata świetlne od Ziemi. Fascynujący film poklatkowy hipnotyzuje bez reszty

screen z YouTube'a

Prawdziwą furorę w sieci robi film poklatkowy, który ukazuje 12-letni ruch 4 egzoplanet wokół oddalonej o 133 lata świetlne od Ziemi gwiazdy HR 8799. Autorem wideo jest astrofizyk Jason Wang z Uniwersytetu Northwerstern - to właśnie on w 2008 roku po raz pierwszy przyjrzał się rzeczonemu układowi planetarnemu za pomocą ulokowanego na Hawajach teleskopu Kecka i od tamtej pory regularnie monitorował wchodzące w jego skład obiekty. Teraz postanowił pokazać zaktualizowany już efekt swojej pracy w ramach zachwycającego, absolutnie hipnotyzującego wideo.

Położona w gwiazdozbiorze Pegaza HR 8799 jest wyjątkowo młoda - liczy sobie ona zaledwie 30 mln lat, będąc przy tym 1,5 razy masywniejsza od Słońca i aż 5-krotnie od niego jaśniejsza. By zakryć jej intensywne światło, Wang wykorzystał wbudowany w Kecka koronograf, dzięki któremu same egzoplanety mogły ukazać się naszym oczom. Astrofizyk przyznaje, że stworzony przez niego materiał nie ma większej wartości naukowej, lecz może on uzmysłowić innym ludziom znaczenie jego pracy - tym bardziej, że w ten sam sposób nie jesteśmy w stanie "nagrać" ruchu planet Układu Słonecznego.

W skład układu HR 8799 wchodzą 4 egzoplanety będące gazowymi gigantami o masie od 6 do 9 razy większej niż masa Jowisza. Położona z nich najbliżej macierzystej gwiazdy HR8799e ma okres orbitalny wynoszący ok. 45 lat, natomiast obiekty ulokowane dalej okrążają centrum układu w ciągu kolejno 100, 190 i 460 lat. Co ciekawe, nowe badania sugerują, że może towarzyszyć im 5 planeta o masie od 4 do 7 Jowiszów, która znajduje się zbyt blisko gwiazdy, abyśmy mogli ją w chwili obecnej dostrzec. Jakby tego było mało, HR 8799 najprawdopodobniej wchodzi w skład układu podwójnego (złożonego z 2 gwiazd).

Ruch egzoplanet wokół gwiazdy HR 8799 - film poklatkowy

Źródło: NASA/JPL-Caltech/Palomar Observatory