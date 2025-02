Kapitan Ameryka nadal na 1. miejscu box office, ale idzie śladem najgorszego Ant-Mana. Nowe wyniki

fot. Marvel Studios

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat nie spodobał się krytykom, którzy uznali go za jeden z najgorszych filmów Marvela, ale za to przypadł do gustu publiczności i można to zauważyć po weekendowych wynikach box office. Nowa produkcja z ikonicznym herosem Marvel Comics zarobiła kolejne 35.3 mln dolarów z rynków międzynarodowych i 28.2 mln dolarów z USA, gdzie pomimo 60% spadku, widowisko pozostało na 1. miejscu box office.

Film z Anthonym Mackiem w roli głównej ma obecnie na koncie 289.4 mln dolarów. Na świecie radzi sobie na tę chwilę gorzej od takich filmów, jak Ant-Man i Osa: Kwantomania czy Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz. Prawdopodobnie swój pobyt w box office zakończy z całościowym wynikiem 450 mln dolarów, czyli o kilka mniej od Kwantomani, która się nie zwróciła Marvel Studios.

Najpopularniejsze rynki międzynarodowe to: Wielka Brytania, Chiny, Meksyk, Korea Południowa i Francja.

fot. Marvel Studios

Ne Zha 2 - box office

W Chinach nadal znakomicie radzi sobie film animowany Ne Zha 2. W poprzednim tygodniu udało się tej produkcji zostać najlepuej zarabiającym filmem animowanym w historii kina, a teraz zbliża się do pokonania granicy 1.9 miliarda dolarów. Przypomnijmy, że Ne Zha 2 nie miało premiery poza Chinami.

fot. Chengdu Coco Cartoon Co.,Ltd

Małpa - box office

Powody do zadowolenia ma też studio NEON, ponieważ Małpa od Oza Perkinsa uzyskała 2. najlepszy wynik w historii całego studia. W weekend otwarcia na jej konto wpadło 14.2 mln dolarów. Lepiej poradził sobie tylko Kod zła z 2024 roku - 22.4 mln dolarów. Warto przypomnieć, że oba z nich wyreżyserował Oz Perkins.

fot. Neon

Bridget Jones: Szalejąc za facetem - box office

Udany powrót zaliczyła także Bridget Jones. Nowa część z serii ma na koncie ponad 70 mln dolarów. To znacznie więcej od poprzednich filmów, podobnie do It Ends With Us i dwukrotnie więcej od wyniku Tylko nie ty.

fot. Peacock

Pozostałe wyniki box office:

