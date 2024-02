Emily Blunt o nominacji do Oscara dowiedziała się podczas... sprzątania odchodów psa. "To było idealne"

fot. Universal Pictures

Reklama

Oppenheimer wyrównał rekord pod względem ilości nominacji do prestiżowych Oscarów i nazbierał ich 13 na swoim koncie. Wśród nich znalazło się też wyróżnienie dla Najlepszej aktorki drugoplanowej, które powędrowało do Emily Blunt wcielającej się w Kitty Oppenheimer. To pierwsza okazja tego typu dla Blunt, która o swojej nominacji dowiedziała się w dość przyziemnych okolicznościach, a mianowicie sprzątając odchody swojego psa.

To całe oczekiwanie jest całkiem straszne. Trzeba się starać wyciszyć i nie myśleć o tym szumie, bo czasem z dużej chmury jest mały deszcz. Ale kiedy to się stało, było to magiczne. Trochę się popłakałam pośrodku Brooklynu; lekki szloch po posprzątaniu odchodów mojego psa. Podniosłam je, a potem dowiedziałam się, że zostałam nominowana, więc to było idealne. John też się bardzo popłakał po pomocy z odchodami. O ile dobrze pamiętam, to poszedł je wyrzucić, a potem wrócił i razem oboje płakaliśmy.

Oppenheimer - opis fabuły

Oppenheimer w czasie II Wojny Światowej był dyrektorem programu rozwoju broni jądrowej "Manhattan". Poza działalnością związaną z bronią atomową Oppenheimer miał ogromne osiągnięcia w innych dziedzinach fizyki, między innymi w badaniach czarnych dziur oraz promieniowania kosmicznego. Resztę życia po opracowaniu bomby atomowej poświęcił na działalność na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się broni jądrowej. Był oskarżany przez amerykański rząd i służby o powiązania z ruchem komunistycznym oraz działalność szpiegowską. W latach 50. został pozbawiony dostępu do tajnych dokumentów. Dopiero prezydent Kennedy dokonał jego politycznej rehabilitacji. Oppenheimer jest dziś uznawany za jeden z symboli pacyfizmu i sprzeciwu wobec rozprzestrzeniania broni atomowej.