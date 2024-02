Oppenheimer - Christopher Nolan wyciąga wnioski z sukcesu filmu. Zbliżamy się do ery post-franczyzowej?

Universal Pictures

Oppenheimer osiągnął ogromny sukces w międzynarodowym box office, zyskując 958 milionów dolarów, co czyni go najlepiej zarabiającym filmem biograficznym w historii. Z pewnością Universal nie spodziewało się aż tak dobrego wyniku, patrząc na trzygodzinny czas trwania oraz kategorię wiekową R. Christopher Nolan odniósł się do tego w podcaście Countdown to the BAFTAs.

Oppenheimer - Christopher Nolan o sukcesie filmu w box office

Zdaniem Nolana, przypadek Oppenheimera pokazuje, że widownia chce oglądać nowe rzeczy.

- Sukces Oppenheimera z pewnością wskazuje na pewien rodzaj ery post-franczyzowej w filmach... To dość zachęcające. Przypomina to studiom, że istnieje apetyt na coś, czego ludzie wcześniej nie widzieli.

Teorię reżysera może potwierdzić porażka zeszłorocznych filmów o superbohaterach w box office, takich jak Flash, Ant-Man i Osa: Kwantomania oraz Marvels.

Oczywiście Nolan nie ma nic przeciwko tworzeniem filmów o danej franczyzie. Przeciwnie - to on stworzył trylogię Mrocznego Rycerza dla studia Warner Bros. Jednakże, jeszcze w zeszłym roku reżyser mówił, że trzeba znaleźć balans między filmami powiązanymi z własnościami intelektualnymi a produkcjami z oryginalną fabułą. Należy przy tym pamiętać, że w widzach wciąż tkwi pragnienie bycia zaskoczonym.

- Widownia chce widzieć coś nowego, coś, o czym nie wiedzieli, że tego właśnie pragnęli. To jest najsilniejsza moc w filmie kinowym.

Oppenheimer jest już dostępny do wypożyczenia na Amazon Prime Video oraz Canal+.