Oppenheimer online. Kiedy premiera na Skyshowtime? Znamy datę!

fot. materiały prasowe

Oppenheimer to najnowsze dzieło reżysera Christophera Nolana z Cilliem Murphy w roli głównej. Film okazał się ogromnym kasowym sukcesem zarabiając w kinach na całym świecie 952 milionów dolarów. Zdobył także 13. nominacji do tego rocznych Oscarów oraz 13. nominacji do Nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej.

Film będzie dostępny do obejrzenia w serwisie SkyShowtime od 21 marca 2024 roku.

Oppenheimer - fabuła, obsada

J. Robert Oppenheimer w czasie II Wojny Światowej był dyrektorem programu rozwoju broni jądrowej "Manhattan". Poza działalnością związaną z bronią atomową Oppenheimer miał ogromne osiągnięcia w innych dziedzinach fizyki, między innymi w badaniach czarnych dziur oraz promieniowania kosmicznego. Resztę życia po opracowaniu bomby atomowej poświęcił na działalność na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się broni jądrowej. Był oskarżany przez amerykański rząd i służby o powiązania z ruchem komunistycznym oraz działalność szpiegowską. W latach 50. został pozbawiony dostępu do tajnych dokumentów. Dopiero prezydent Kennedy dokonał jego politycznej rehabilitacji. Oppenheimer jest dziś uznawany za jeden z symboli pacyfizmu i sprzeciwu wobec rozprzestrzeniania broni atomowej.

W obsadzie filmu znajduje się m.in Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey jr., Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek, Josh Hartnett, Casey Affleck.