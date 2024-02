Era Innowacji: premiera zaawansowanej gry euro stawiającej na rozwój i ekspansję

Portal Games

Reklama

Era innowacji to zaawansowana, interaktywna gra euro przeznaczona dla 1-5 graczy. Ta planszówka oferuje dwanaście unikatowych frakcji, planszę do podbicia, wznoszenie budynków, łączenie ich w miasta czy zdobywanie dodatkowych akcji i cech.

Każda gra to nowa kombinacja frakcji, terenów i zdolności. Droga do zwycięstwa wiedzie przez wznoszenie budynków i łączenie ich w miasta. W grze awansuje się swoje budynki, by pozyskać cenne zasoby - narzędzia, uczonych, pieniądze - oraz zdolności.

Kontakt z frakcjami innych graczy ogranicza rozwój na mapie, ale też przynosi korzyści. W tej grze nie ma losowości - nieustanna interakcja między graczami kreuje zaskakujące sytuacje i wyzwania.

Era Innowacji to nowe podejście autorów do klasycznej Terra Mystica. Czerpie z pierwowzoru to co najlepsze, a jednocześnie dodaje nowe warstwy strategiczne i zwiększa jego regrywalność.

Era Innowacji - wygląd gry